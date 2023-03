"O populismo no poder ou o poder do populismo", diz o PAN Madeira

A Comissão Política do PAN Madeira afirmou, esta tarde, que tem ouvido com "espanto e desalento" as contínuas intervenções de Miguel Albuquerque, frisando que o presidente do Governo Regional "muito fala e adjectiva mais ainda", tal como aconteceu recentemente quando afirmou que o conjunto de medidas do 'Mais Habitação' "é uma ideia louca", que "até se pode dizer que parece venezuelano".

A necessidade que Miguel Albuquerque tem de falar leva a vá lançando ataques à esquerda (propositadamente) e à direita (inadvertidamente), tendo neste caso em particular atacado os seus companheiros do PSD nacional, pois ou não sabia (o que é normal – e não falava), ou talvez tenha querido simplesmente fazer política popularucha, que tinha sido exactamente um governo PSD/CDS de Pedro Passos Coelho sob a presidência da República do insuspeito Prof. Aníbal Cavaco Silva que aprovou tais medidas. Comissão Política do PAN Madeira

Neste sentido, o PAN lamenta que a imprensa regional não tenha feito um 'fact check' "a esta “mentirinha” do presidente do Governo", sublinhando que "como deixou implícito o Dr. Sérgio Marques certas notícias hoje já não são possíveis na imprensa regional".

Mas nos tempos que correm de crise, até de fuga à realidade, importa que o compromisso ético dos diferentes actores políticos e a “ideia de bem” impeçam, a ascensão do populismo e de líderes como Donald Trump (Estados Unidos) e Jair Bolsonaro (Brasil), escolhidos por impulso, para fugir das dificuldades e não olhar para elas. Comissão Política do PAN Madeira

O PAN considera que o problema actual na Região "está exactamente na falta de vontade de mudar as coisas, de tomar decisões fundamentais", como por exemplo, "ajudar as famílias, taxar os lucros das grandes empresas, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa ou proteger a biodiversidade (não matando espécies, não esventrando a floresta Laurissilva nem tão pouco construindo teleféricos em paisagens únicas como a do Curral das Freiras".