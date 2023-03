Seminário e Workshop em Novas Tecnologias do Socorro envolve "gigante" da indústria automóvel

O NTS Madeira 2023 é um seminário, que decorrerá de 23 a 25 de março, integrado nos eventos do Mês da Proteção Civil, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil.

O NTS destina-se a 100 agentes de proteção civil (APC) da Madeira, e outros 100 de Portugal continental, Açores e Canárias.

O evento realiza-se no Hotel Monumental Views (seminário teórico) e no Cais 8 e Heliporto (workshop prático).

O evento resulta de uma parceria firmada com o Grupo Renault®, em França, que acordou a cedência de 8 veículos novos (mas que não passaram no rigoroso controlo de qualidade do grupo) para serem usados como suportes de formação no evento e, assim, cortados com ferramentas de resgate hidráulico de duas das mais conceituadas marcas do mundo, dando a conhecer a envolvente técnica e operacional aos agentes de proteção civil da Madeira e aos bombeiros das duas Corporações de Bombeiros do Funchal, em particular.

No decorrer do evento, será formalizado o protocolo de cedência, bem como os termos da manutenção da colaboração do Grupo Renault com a Câmara do Funchal, em prol da evolução do desempenho dos agentes de proteção civil que têm como missão o socorro no município.

As inscrições para o seminário NTS Madeira 2023 podem ser realizadas em: https://ntsmadeira.funchal.pt/.