CDU apresenta Voto de Saudação pelo apuramento da Seleção Nacional Feminina de Futebol para o Campeonato do Mundo

Através de um comunicado à imprensa, a CDU, deu a conhecer o Voto de Saudação pelo apuramento da Seleção Nacional Feminina de Futebol para o Campeonato do Mundo, que deu entrada hoje na Assembleia Municipal do Funchal, para se discutido e votado na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal que se realizará a 28 de Abril.

A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, afirmou que “num sector marcado por grandes diferenças nas condições de participação das mulheres em relação aos homens, por grandes dificuldades das mulheres no acesso ao desporto profissional e competitivo, este triunfo deverá ser devidamente valorizado pelo resultado em si, mas também pelo significado que tem na valorização do futebol e das restantes modalidades praticadas por mulheres e na necessidade de se continuar a apostar neste caminho".

A Região Autónoma da Madeira, tem presentes na Seleção Nacional Feminina de Futebol, jogadoras que muito têm contribuído para o sucesso da nossa Selecção. Herlanda Amado, deputada municipal da CDU.

"Muitas são as mulheres trabalhadoras, mães, estudantes que mesmo não sendo profissionais ou federadas, jogam com um amor pelas camisolas que representam, porque o futebol é a sua paixão e através desta Saudação e Homenagem a estas jogadoras, que todas as jogadoras praticantes do futebol feminino na Região Autónoma da Madeira, se sintam igualmente valorizadas e reconhecidas pelos sacrifícios feitos em prol da modalidade", referiu.

Assim, a Assembleia Municipal do Funchal, reunida a 28 de Abril de 2023, saúda as jogadoras madeirenses e toda a Seleção Feminina de Futebol, pelo apuramento para o Campeonato do Mundo, felicitando as suas atletas e respectiva equipa técnica e a Federação Portuguesa de Futebol, enaltecendo e valorizando todo o trabalho desenvolvido.

Pode ainda ler-se neste Voto de Saudação a proposta para que Assembleia Legislativa da Madeira homenageie as jogadoras madeirenses, Telma Encarnação, Bárbara Santos e Fátima Pinto, em sessão solene do Dia da Cidade que se celebra a 21 de Agosto, pelo mérito e prestigio que têm trazido à Região e ao Funchal em particular, pelo glorioso palmarés conquistado até ao momento.