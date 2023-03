“Autonomia permite diferenciar positivamente currículo dos jovens”

A JSD-Madeira visitou, esta manhã, a 'Sala do Futuro' da Escola Básica e Secundária de Machico, a convite da Associação de Estudantes do respectivo estabelecimento de ensino.

Esta iniciativa insere-se num conjunto de acções da JSD-Madeira relativas à celebração do Dia Nacional do Estudante, que se assinala a 24 de Março, com vista a destacar as políticas diferenciadoras levadas a cabo pelos sucessivos governos regionais.

É notória a importância que estas salas distintas têm para os alunos madeirenses, no sentido de os capacitar e preparar para um futuro que é cada vez mais digital, porque é aqui que se desenvolvem as mais variadas aptidões, desde tecnológica, robótica ou fotográfica através de uma aprendizagem activa e prática promovendo assim uma educação singular André Pão, vice-presidente da JSD-Madeira

André Pão acrescentou ainda que é importante uma atitude proactiva da autonomia na modernização e melhoria do ensino na Região.

“Se há 40 anos, em virtude das necessidades da altura, era fundamental levar os diferentes níveis de ensino a todas as freguesias e concelhos da Região, hoje é importante apostar em projectos que tornem as nossas escolas reconhecidas fazendo com que as aprendizagens dos nossos alunos sejam mais personalizadas”, referiu também o vice-presidente da estrutura da JSD-Madeira numa alusão “à própria velocidade” dos tempos modernos que tornam o mercado laboral das futuras gerações imprevisível.

A estrutura partidária de juventude assistiu, ainda, à realização de alguns trabalhos didácticos, desde objectos imprimidos em impressoras 3D ou robots, realizados ao longo deste ano lectivo pela turma de 12.º ano, de modo a compreender na íntegra a relevância desta inovação pedagógica.