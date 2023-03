Há mais de uma década que um Ministro da Cultura não visita a RAM

O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, visita, pela primeira vez, a Região Autónoma da Madeira. Do programa do governante socialista consta uma passagem pelo Palácio de São Lourenço, no dia 24 de Março, pelas 13 horas, para um encontro com o Representante da República, e uma passagem pela Feira do Livro no Funchal, conforme anunciado aquando da apresentação deste evento cultural da capital madeirense, que decorre entre 24 de Março e 2 de Abril.

A última vinda um ministro com esta tutela à Madeira deu-se há mais de uma década. Falamos da socialista Gabriela Canavilhas, que integrou o governo de José Sócrates, e que em 2011 fez a sua primeira visita oficial ao arquipélago, tendo com um dos pontos altos do seu programa a participação na conferência intitulada ‘A escola transmissora de Cultura’.

No XIX Governo Constitucional, de Pedro Passos Coelho, 2011-2015, a área ficou entregue a Jorge Barreto Xavier, Secretário de Estado da Cultura, mas não houve qualquer visita governamental à ilha da Madeira.

João Soares, Ministro da Cultura, do governo de António Costa, chegou a ter prevista uma passagem pela ilha da Madeira, mas antes que tal pudesse acontecer foi forçado a se demitir, após as polémicas declarações na sua página da rede social Facebook, em que prometeu “duas bofetadas salutares” ao crítico Augusto M. Seabra e também a Vasco Pulido Valente. Saiu em Abril de 2016. Esteve no cargo apenas quatro meses.

Apesar de a área cultural estar regionalizada, o Ministério da Cultura, através da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), apoia quatro projectos de artes performativas na Região, de um total nacional de 160 projectos, no domínio da criação e edição, com um financiamento de 3,2 milhões de euros. Esta também uma das razões que justifica agora a vinda governamental de Pedro Adão e Silva à Região.

