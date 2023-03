Semana do Ambiente promove limpeza de invasoras no Cais da Oliveira

No quarto dia da I Semana do Ambiente de Santa Cruz, a acção 'Jardins com vida' levou , esta manhã, à limpeza de plantas invasoras no Cais da Oliveira, no Caniço.

A iniciativa esteve a cargo da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).

Hoje decorreu também mais um “Pedalar pelo Ambiente", desta feita no Largo da Achada. Os participantes eram alunos do externato Santo Condestável.

A autarquia informa que "o feedback foi muito positivo, quer por parte dos alunos, quer por parte dos professores".

No quinto da I Semana do Ambiente de Santa Cruz, que se assinala amanhã, esta marcada para as 10 horas a Cerimónia Municipal de Assinatura do Protocolo Escola Azul, e às 20h a iniciativa 'Uma noite com Vida no Garajau', um peddy-paper da SPEA.