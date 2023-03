Livros ajudam crianças e jovens a ultrapassar barreiras cognitivas

A biblioterapia é tema central da segunda edição do Seminário ABC - Arte, Bibliotecas e Cultura, que decorre entre hoje e amanhã, no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos. Organizado pela Biblioteca Municipal do mesmo concelho, esta iniciativa pode ser dividida em dois grandes momentos, conforme deu conta, ao DIÁRIO, Armando Pinho.

O responsável pela biblioteca de Câmara de Lobos nota que o dia de hoje será marcado, sobretudo, pela componente teórica do encontro, estando reservada para o dia de amanhã a parte mais prática, com vários workshops. Não vão faltar as mesas redondas que vão apelar à participação do público presente. A conferência de abertura terá Clara Haddad como convidada especial.

Your browser does not support the audio element.

Ao longo destes dois dias serão várias as abordagens aos livros direccionados para um público infanto-juvenil. Diferentes profissionais da área vão dar a conhecer algumas das melhores estratégias para cativar os mais pequenos e com recurso aos livros conseguir alcançar mais facilmente patamares de aprendizagem, valores, sentimentos e hábitos de socialização, entre muitas outras capacidades.

O ler histórias aumenta a capacidade criativa e despoleta a imaginação, que é uma das coisas mais extraordinárias das crianças. Armando Pinho, organização do Seminário ABC

II Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura em Câmara de Lobos a 23 e 24 de Março A biblioterapia será o tema do II Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura, que decorre nos dias 23 e 24 de Março, no Museu de Imprensa da Madeira, numa organização da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

“O livros permitem transformar as crianças em seres mais capazes”, assegura Armando Pinho, que há vários anos, quase diariamente, leva até aos mais novos o “fantástico mundo das palavras”. O responsável pelo evento, e que é também o responsável pela biblioteca municipal de Câmara de Lobos, está certo de que “o livro faz a diferença” no momento de passar a uma criança uma mensagem mais complexa ou um determinado tema, como o bulling, a inclusão social ou a violência e os maus tratos.

Your browser does not support the audio element.

Sobre a concorrência das novas tecnologias, Armando Pinho alerta para a necessidade de não ver as diferentes ferramentas como um obstáculo, antes pelo contrário, deve ser potenciada a sua interligação, algo que, de resto, já é conseguido e proporcionado por muitos livros infanto-juvenis. “A ideia é passar à criança a mensagem de que há mundo à sua volta e muitos livros para este público-alvo focam-se muito na natureza e na própria pessoa enquanto ser humano sociável, com lado afectivo e emocional.

Na sua opinião, os livros com pendor biblioterapêutico “têm uma grande influência nas crianças”, que pode e deve ser potenciada, quando positiva. “Porque estes livros tocam de uma forma muito profunda na criança. E conseguem, às vezes de uma maneira mais fácil, abordar temas que de outro modo seriam muito mais complexos e de difícil percepção pelas crianças e jovens”, sustenta. “O livro consegue fazê-lo bem melhor. Às vezes a mensagem do livro passa mais facilmente”, defende.

Your browser does not support the audio element.

“Com os livros estamos a ajudar as crianças, em primeiro lugar, a desconstruírem medos e serem mais confiantes. E depois, a ganharem sentido crítico, desde tenras idades, levá-los a pensar”, reforça, afirmando que as histórias lhes permitem conectarem-se com o processo criativo, em que o envolvimento existe.

Se no primeiro dia a partilha de experiências poderá contribuir para o enriquecimento cognitivo dos participantes, no segundo dia a componente formativa estará mais vincada, com workshops de escrita criativa, de concepção de fantoches, de ilustração, de como escolher um livro para diferentes contexto ou até de expressão dramática, fundamental para uma boa ‘interpretação’ e desempenho da leitura.

Your browser does not support the audio element.

Trata-se de um encontro interartes, onde serão exploradas múltiplas formas de trabalhar o livro e as histórias do universo infanto-juvenil, sobretudo tendo presente que, nos dias de hoje, os pequenos leitores, diferentes desse mesmo público-alvo de há 10 anos, são mais exigentes. "Há uns anos atrás, o leitor sabia que tinha de ler e 'mastigar' o livro, hoje em dia é difícil prmover este tipo de leitura junto dos mais novos. Foi por isso, também, que o próprio livro teve de se ajustar à nova realidade", destaca o organizador do evento, que arranca hoje, às 9 horas, e cujo programa poderá conferir aqui.

Mas, ao longo do dia de hoje há mais iniciativas na agenda. Saiba quais:

Política

Às 9 horas, a reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre ‘O favorecimento dos grupos económicos pelo Governo Regional, pelo Presidente do Governo Regional e Secretários Regionais e “obras inventadas”’, um tema que tem dado que falar, sendo que hoje deverá ser votado o pedido de audição de Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional, apresentado pelo deputado Ricardo Lume, do PCP.

Uma hora depois, às 10 horas, tem início a reunião de Câmara do Executivo funchalense. À mesma hora, Miguel Albuquerque inaugura o novo laboratório do Instituto de Qualificação da Região, no Pico dos Barcelos.

Às 11 horas, o secretário regional de Economia, Rui Barreto, preside à cerimónia de entrega de pagamentos das candidaturas aprovadas ao abrigo do ‘SI Funcionamento Transportes’, apresentando, posteriormente, o programa ‘Apoiar + Liquidez’, no Museu de Electricidade – Casa da Luz.

À mesma hora, decorrerá uma iniciativa política da CDU, onde irão ser abordadas o que dizem ser “as falsas promessas da Câmara Municipal do Funchal”. Será no Curral Velho, nas zonas altas de Santo António que os comunistas se vão reunir.

Às 11h30, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia de assinatura do contrato programa entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, e a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny. À tarde, pelas 15 horas, decorrerá a Cerimónia de Bênção dos Diplomas de 2º Ciclo e Pós-Licenciatura Cluny.

Às 12 horas, o PS-Madeira realiza uma conferência de imprensa, com Sérgio Gonçalves.

Às 15h30 o PSD-Madeira leva a cabo as Jornadas Locais Câmara de Lobos, onde se inclui uma visita às obras do pavilhão da Freguesia do Estreito.

Cultura e espectáculos

Às 21h30 a ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto do agrupamento ‘Madeira Camerata’, no REID´s Palace A Belmond Hotel.

Antes disso, durante o dia, decorrerá o Seminário NTS Madeira 2023, promovido pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, e cuja parte teórica decorrerá no Hotel Monumental Views.

Desporto

No desporto escolar, hoje há competições de Basquetebol e de Voleibol, na Praça do Povo, tanto de manhã, como no período da tarde.

Sabe o que aconteceu neste mesmo dia, ao longo dos tempos? Ora veja:

1853 - O Governo português impõe o Fomento Florestal, com a distribuição gratuita de sementes.

1890 - António José de Almeida, estudante universitário, futuro presidente da República, publica o artigo "Bragança, o último", contra a monarquia, sendo decretada a sua prisão.

1919 - Benito Mussolini funda, em Milão, o Movimento Fascista Italiano de Combate, que dará lugar ao Partido Fascista, em novembro de 1921.

1961 - A Assembleia-Geral da ONU põe à discussão a guerra em Angola. Portugal abandona a sessão.

1987 - Portugal e a China chegam a acordo sobre a transferência da soberania de Macau a 20 de dezembro de 1999, no fecho da quarta ronda de negociações.

1998 - O filme "Titanic", de James Cameron, conquista 11 Óscares da Academia de Hollywood.

2010 - O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, promulga a reforma do sistema de saúde norte-americano. A medida, considerada histórica, alargou a cobertura de assistência na doença a cerca de 32 milhões de pessoas que estavam excluídas.

2013 - Bruno Carvalho é eleito 42.º presidente do Sporting.

2014 - Morre, aos 84 anos, Herberto Helder, reconhecido como um dos maiores poetas portugueses contemporâneos.

2017 - O Papa Francisco aprova o milagre que permite a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, dois dos "pastorinhos de Fátima".

Pensamento do dia:

"Amei e continuarei a amar as matemáticas por não admitirem a hipocrisia nem a falta de objetividade". Stendhal (1783-1842), escritor francês.