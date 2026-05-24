Kimi Antonelli vence GP do Canadá e reforça comando do Mundial de Fórmula 1

O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio do Canadá, quinta ronda da temporada, e cimentou o comando do Mundial de Fórmula 1.

Antonelli, que largou da segunda posição da grelha, aproveitou a desistência do companheiro de equipa, o britânico George Russell (Mercedes), para assumir a liderança da corrida em definitivo, batendo o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) por 10,768 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) em terceiro, a 11,276.

Com estes resultados, Kimi Antonelli, que se tornou no primeiro piloto a vencer as primeiras quatro provas da carreira de forma consecutiva, lidera o campeonato, com 131 pontos, mais 43 do que Russell, que é segundo.