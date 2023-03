Bom dia!

Pedro Calado alega que há diversos "entraves" à evolução da rede de esgotos numa cidade cujo saneamento básico chega a 96% dos funchalenses.

Sobre o tema que faz manchete no DIÁRIO deste sábado explicamos que apenas 4 das 10 freguesias da capital madeirense têm cobertura total. Monte e Santo António apresentam o pior registo.

Na véspera do embate com o Benfica ainda há fé e esperança. Sócios e adeptos do Marítimo falam de uma época “sofrida”, mas acreditam que o ‘maior das ilhas’ vai aguentar-se na I Liga. Até uma ferrenha do Nacional torce pela manutenção do rival.

No campo da justiça, nota para o Tribunal da Relação que suspende a pena de prisão de ex-administrador do SANAS. Paulo Rosa Gomes, que desviou 110 mil euros das contas da associação de socorro náutico, escapa pela segunda vez à cadeia.

Barcos de pesca recolhem 3 toneladas de lixo marinho é outro dos assuntos em destaque nesta edição. O trabalho, desenvolvido há dois anos pela Secretaria Regional do Mar e Pescas, está a ser divulgado em Canárias.

Por fim, saiba também no espaço de entrevista que os ‘deputados’ jovens querem medidas de saúde mental implementadas no País. A Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia ficou em primeiro lugar na sessão regional e os três alunos preparam-se agora para defender as suas ideias, em São Bento.

A representação da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia ficou em 1.º lugar na sessão regional do Parlamento dos Jovens que decorreu, ontem, na Assembleia Legislativa Regional.

