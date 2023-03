Rum da Madeira rendeu quase 5 milhões de euros em 2022

O valor comercial do rum produzido na Madeira registou, num passado recente, um acréscimo superior a 40 %, tendo no último ano gerado receitas na ordem dos 5 milhões de euros.

Dados revelados hoje pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, por ocasião da visita à empresa Florentino Isildo Ferreira, Unipessoal Lda. – ‘O Reizinho’ –, em Gaula.

“Nos últimos anos subiu mais de 40 % o rum vendido. Não é mau, e em 2022 atingimos quase os 5 milhões de euros de vendas”, declarou.

O líder madeirense atribuiu o crescimento no valor da bebida pelo facto das empresas do sectores apostarem cada vez mais em “trabalhar não em quantidade, mas na qualidade”, para sublinhar que nesta área também “estamos no caminho certo”.

Albuquerque deslocou-se à empresa familiar ‘Reizinho’ para prestar “homenagem” à empresa que celebra 40 anos e que “tem contribuído para afirmar a Madeira”, ao “produzir produtos de alta qualidade, de valor acrescentado, que sejam susceptíveis de serem colocados no mercado internacional pela diferença, ou seja, pelo valor acrescentado que trazem”, disse,

Prova disso é exportar praticamente metade da produção. Albuquerque “adorou” provar um novo gin, perspectivando, que tal como o rum, “vai ser um sucesso, embora este último classifique de “excepcional”.

Em jeito de resposta ao empresário, que manifestou interesse em vir a mudar de instalações para poder aumentar a capacidade de produção, o líder do executivo foi conclusivo: “O governo não se mete nas empresas. O governo apoia as empresa”. Como tal, lembrou que “o próximo Quadro Comunitário é susceptível de apoiar a transferência de instalações em 60 % a fundo perdido. Portanto acho que é uma boa oportunidade. Se for decisão da empresa fazê-lo, nós estamos aqui para apoiar. Nós apoiamos quem quer criar riqueza, quem quer criar postos de trabalho, quem quer criar produtos que notabilizam e prestigiam a Madeira. E o ‘Reizinho’ é um caso paradigmático”, concretizou.

Destacou ainda a importância de realizar o Festival do Rum, evento que apesar de ser realizado “sem grandes estravagâncias”, traz à Madeira “os principais conhecedores do rum a nível mundial”, que por consequência “tem trazido para a Madeira um valor acrescentado fantástico”.