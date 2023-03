Corte de água para melhorias na rede no Caminho do Tanque afecta vários arruamentos

No âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2.ª Fase (Restante Concelho), será necessário interromper o abastecimento de água no Caminho do Tanque, Monte, na próxima segunda-feira, dia 20 de Março, entre as 09h00 e as 15h00.

Vão ser vários os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água. A saber:

• Caminho do Tanque;

• Travessa da Casa Branca;

• Escadinhas dos Saltos;

• Impasse 1 do Caminho do Tanque;

• Caminho Novo da Levada da Corujeira;

• Caminho dos Saltos;

• Beco da Levada da Corujeira;

• Vereda da Levada da Corujeira;

• Rua Comendador César Fernandes Rosa;

• Beco dos Ausentes;

• Travessa da Cova;

• Rampa da Casa Branca;

• Beco do Brangala;

• Escadaria do Feijão;

• Estrada dos Marmeleiros;

• Beco do Chapeludo;

• Travessa do Chapeludo;

• Escadaria da Casa Branca;

• Vereda do Boneco;

• Travessa da Longueira;

• 1ª Entrada da Travessa da Longueira;

• Vereda da Bica;

• Vereda do Miradouro;

• Caminho da Portada de Santo António;

• Caminho da Torrinha;

• Rua Professor Virgílio Pereira;

• Rua Cónego Jaime Gouveia Barreto;

• Rua Professor Bettencourt Rodrigues;

• Caminho da Longueira;

• Entrada 23 do Caminho da Longueira;

• Vereda da Longueira;

• Caminho da Bica;

• Rua Abel Marques Caldeira;

• Impasse 1 da Longueira;

• Rua da Piedade;

• Impasse 1 da Rua da Piedade;

• Rua 1º de Maio;

• Rua Dr. Vasco Marques;

• Impasse 1 da Rua Dr. Vasco Marques;

• Caminho da Piedade.

A empresa municipal Águas do Funchal promete fazer o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção.