PAN propõe medidas no âmbito da preservação da natureza e das espécies em risco

No Dia Mundial da Árvore, o PAN-Madeira avança com "propostas no âmbito da preservação da natureza e das espécies em risco, da predação da Laurissilva, ou da paisagem do Curral das Freiras, a importância do combate ao impacto da poluição luminosa no meio ambiente, da sujidade das águas oceânicas e a promoção da autoprodução de energia renovável".

Em informação enviada à comunicação social, a comissão política do partido, revela algumas propostas:

O PAN propõe ao Presidente do Governo Regional e à Secretária Regional da tutela que retirem as verbas destinadas à construção da estrada das Ginjas e do teleférico do Curral das Freiras e utilizem as mesmas para inverter a situação de redução da área florestal da Laurissilva e apostem na rearborizações com espécies autóctones O PAN sugere ao parlamento regional que avance com a adoção de um quadro legislativo para o Autoconsumo Coletivo e para as Comunidades de Energias Renováveis, assim como sugere que parte das verbas do PRR sejam alocadas à transição energética doméstica;

O desenvolvimento da região não pode continuar a fazer-se a qualquer custo, importa repensar várias práticas altamente lesivas para o ambiente e para a biodiversidade Joaquim José Sousa - PAN

No texto, o PAN também se refere às declarações da secretária do Ambiente, Susana Prada, "a argumentar que a única solução para os gatos que vivem nas serras é a eutanásia".

O PAN Madeira manifesta-se "contra a política de extinções deste governo (fosse das cabras das desertas, dos pombos urbanos, dos pombos torcazes, das abelhas, etc..)"

3. O PAN pretende também a regulação e adoção de medidas para combater o impacto da poluição luminosa no meio ambiente; a regulação e de medidas para que os glifosatos deixem de ser utilizados, pois são nefastos para o meio ambiente, sendo entre outras responsáveis pela diminuição das populações de abelhas e pelo aumento de doenças pela sua utilização em excesso nas culturas de frutos e legumes; a implementação de uma política regional de transportes públicos, de modo a viabilizar um dos grandes objetivos dos tempos modernos – a redução do uso do transporte particular – o PAN defende a adoção do transporte ferroviário e dos transportes rodoviários tendencialmente gratuitos;

O PAN entende que deve ser implementada uma rede regional de Acolhimento Animal e que as/ os tratadores de matilhas urbanas devem ser reconhecidos/ apoiados enquanto cuidadores de seres vivos.