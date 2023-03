A futura ligação em via expresso entre o Estreito de Câmara de Lobos e o Jardim da Serra será inaugurada "no início do mês de Maio", assegurou hoje Miguel Albuquerque.

Revelação feita pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita, esta tarde, à Quinta Leonor, no Jardim da Serra, localizada no sítio do Luzirão.