40.ª Volta ao Alentejo cumpre minuto de silêncio

O pelotão da 40.ª Volta ao Alentejo em bicicleta vai cumprir um minuto de silêncio em homenagem ao comendador Rui Nabeiro, na quarta-feira, antes do início da primeira etapa, em Beja, confirmou hoje à Lusa Joaquim Gomes.

Antes de sair para a estrada, precisou o diretor da prova, a caravana da 40.ª edição da 'Alentejana' vai respeitar um minuto de silêncio em honra do empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, que morreu no domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.

Na Volta ao Alentejo, a Delta Cafés patrocina a camisola verde, entregue ao líder da classificação por pontos.

O diretor da prova, que decorre entre quarta-feira e domingo, detalhou ainda que a ocasião servirá também para homenagear Rui Duro, ex-ciclista profissional, que faleceu em 08 de março, aos 56 anos, vítima de doença oncológica.

Após a carreia como ciclista profissional, na qual conquistou o Troféu Joaquim Agostinho (1989), Duro notabilizou-se como motard nas provas de ciclismo, especializado na condução dos operadores de câmara em corrida, em provas nacionais e internacionais.

A primeira etapa da Volta ao Alentejo vai ligar, na quarta-feira, Beja a Ourique, no total de 168,8 quilómetros.