Governo vai construir mais uma lagoa nas Águas Mansas

O Governo Regional está a projectar a construção de mais uma lagoa para armazenamento até 500 mil metros cúbicos de água na zona das Águas Mansas, Camacha.

Será mais um investimento financiado pelo PRR, estimado estar concretizado em 2025 e que deverá custar cerca de 15 milhões de euros.

Foi à margem de iniciativa no âmbito do Dia Internacional das Florestas e do Dia Mundial da Árvore, que hoje se assinala, que a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, questionada sobre as reservas de água – amanhã é o Dia Mundial da Água – adiantou, “vamos ainda aumentar as reservas em altitude” ao anunciar a construção “de mais uma lagoa na zona das Águas Mansas (Camacha)”. Ainda em fase de projecto, a futura lagoa terá a capacidade para acolher “entre 400 a 500 mil metros cúbicos”, o custo da mesma rondará “os 15 milhões de euros” e deverá estar pronta dentro de “dois anos”.

Será mais um importante contributo para garantir as disponibilidades hídricas, sobretudo nas épocas mais secas dos ano.

“O governo sabe que a precipitação está com uma tendência decrescente e que a temperatura [do ar] com uma tendência crescente. Isto faz com que a evaporação seja maior e a disponibilidade hídrica para o futuro próximo vai ser menor. Atendendo a isso, utilizamos a verba do PRR, cerca de 70 milhões de euros, para captar as águas desaproveitadas, aquelas que corriam para o mar”, referiu, para lembrar que está projecto concretizar um vultoso investimento para “trazer a água do Seixal, 250 litros por segundo”, que jorra ‘interminavelmente’ nas proximidades da praia da Laje.

Além deste e de outros investimentos já em curso, Susana Prada lembra que “estamos a diminuir as perdas quer nos canais, quer nas redes. Portanto, está a ser feito um trabalho de preparar a Madeira para as menores disponibilidades hídricas futuras”, assegura.