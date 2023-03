Associação alerta para necessidade de garantir a renovação dos assistentes sociais na Madeira

A delegação da Madeira da Associação dos Profissionais do Serviço Social (APSS) alertou esta terça-feira, 21 de Março, para a necessidade de garantir a sustentabilidade e a renovação do corpo de assistentes sociais na Região Autónoma da Madeira.

A vice-presidente da delegação, Isabel Santos, apresentou hoje os resultados do ‘Mapeamento e do Levantamento das Necessidades Formativas dos Assistentes Sociais na RAM’, que contou com a participação de 201 profissionais da Região num universo estimado de 371.

A responsável revela que o estudo permitiu aferir que existe "um decréscimo muito acentuado de assistentes sociais nas faixas etárias mais jovens em funções" na Região, causado pela extinção do curso de licenciatura em Serviço Social da Universidade da Madeira.

Isabel Santos aponta que a Madeira é a única região do País onde não é ministrado um curso superior da área social, existindo actualmente 15 madeirenses a frequentar as 17 licenciaturas em Serviço Social nas diversas universidades nacionais.

A vice-presidente da APSS a nível regional adverte que "não há garantias de sustentabilidade, nem de renovação do corpo profissional" em Serviço Social na Madeira, pelo que lança o desafio à Universidade da Madeira para a "reactivação da licenciatura" na área.

Conforme o DIÁRIO noticiou esta manhã, o reitor da instituição de ensino superior, Sílvio Moreira Fernandes, assumiu que não existem condições para a reactivação da licenciatura, tendo em conta o orçamento disponível.