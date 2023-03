Segurança Social da Madeira reforça quadros do serviço social

O número de assistentes sociais nos quadros do Instituto de Segurança Social da Madeira aumentou para 90 profissionais em Dezembro último, apontou esta terça-feira, 21 de Março, Micaela Freitas.

Em declarações ao DIÁRIO, a presidente do ISSM acrescenta que o instituto conta ainda com a colaboração dos diversos assistentes sociais integrados nas Instituições Particular de Solidariedade Social, "que no fundo também trabalham em prol do trabalho social da Região Autónoma da Madeira".

Em 2022 entraram para os quadros do serviço social do ISSM 38 assistentes sociais. Micaela Freitas refere que existe ainda uma bolsa de recrutamento que deverá ser activada ainda este ano já que "realmente é uma necessidade".

Abrimos um concurso em 2021, que no final de 2022 permitiu a entrada de 38 assistentes sociais no quadro da Segurança Social da Madeira. Pensamos que durante o corrente ano vamos accionar a bolsa de recrutamento e contratar mais assistentes sociais porque realmente é uma necessidade. Micaela Freitas, presidente do ISSM

Os assistentes sociais do Instituto de Segurança Social da Madeira actuam maioritariamente em três vertentes, no departamento de Acção Social, no departamento de apoio à Pessoa Idosa e no departamento de apoio à Infância e Juventude.

Conforme o DIÁRIO noticiou em Janeiro último, o reforço dos quadros do serviço social do ISSM esteve relacionado, entre outras causas, com o aumento do número de solicitações de técnicos, por parte das instâncias judiciais, à Segurança Social para colaborar em processos no âmbito da Infância e Juventude.

Micaela Freitas falava ao DIÁRIO à margem do evento promovido pela delegação da Madeira da Associação dos Profissionais de Serviço Social, que assinala hoje o Dia Mundial do Serviço Social, no Colégio dos Jesuítas.