Vídeo das inundações no interior do NRP Mondego é verdadeiro?

Na sequência das notícias que foram divulgadas, esta manhã, acerca dos 13 militares que se recusaram a cumprir uma missão de patrulhamento ao largo do Porto Santo, no passado sábado, devido a não estarem reunidas as condições de segurança, vários órgãos regionais e nacionais partilharam nos seus meios um alegado vídeo que mostra o interior de um navio, onde é perceptível a existência de uma inundação.

O DIÁRIO procurou confirmar junto da Marinha Portuguesa a veracidade dessa informação, ou seja, se aquelas imagens efectivamente correspondiam ao interior do NRP Mondego. Sousa Luís, porta-voz da Marinha clarificou que, de facto, aquele vídeo aborda a realidade de um outro meio naval e num outro espaço temporal.

O vídeo que anda a circular não se trata do NPR Mondego. O vídeo em questão tem mais de um ano e corresponde ao interior de uma das corvetas, que tinha sofrido uma pequena inundação num ralo, uma situação que depressa foi resolvida Sousa Luís, porta-voz da Marinha

Correio da Manhã e SIC Notícias foram alguns dos órgãos de informação que chegaram a publicar as imagens, atribuindo-as aos alegados problemas técnicos a bordo do NRP Mondego que foi alvo de um caso de insubordinação no último sábado. Entretanto, alguns dos meios de informação já procederam à eliminação das correspondentes notícias com o vídeo associado.