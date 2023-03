Prolongado aviso para agitação marítima forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o prolongamento do aviso para a agitação marítima na Madeira.

O aviso está agora em vigor até às 18 horas de sábado, dia 18 de Março, motivo pelo qual a Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

As ondas na costa Norte podem atingir os 4 metros (NW) e, na costa Sul, os 2 metros (W/SW).