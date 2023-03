Mais 75,1% de dormidas em alojamento turístico em Janeiro na Madeira

A Direcção Regional de Estatística da Madeira indica que os dados de Janeiro de 2023 mostra um crescimento robusto nos principais indicadores do alojamento turístico. Exemplo disso é o número de dormidas no alojamento turístico, que se aproximou dos 691,1 mil, traduzindo um acréscimo de 75,1% em comparação com o mês homólogo (394,8 mil dormidas em Janeiro de 2022).

As estimativas, referentes a Janeiro de 2023, revelam que 88,1% dos estabelecimentos do alojamento turístico da RAM registaram movimento de hóspedes neste mês. Analisando por segmento, verifica-se que foi a hotelaria que apresentou a maior percentagem de estabelecimentos com movimento de hóspedes (91,8%), seguida do alojamento local, com 88,1%, e do turismo no espaço rural, com 79,4%.

"Excluindo o alojamento local com menos de 10 camas, as dormidas do alojamento turístico registaram um aumento de 72,8% relativamente a Janeiro de 2022, inferior ao observado no País, que foi de 74,5%. Os proveitos totais e os de aposento, em Janeiro de 2023, apresentaram crescimentos homólogos de 83,4% e 91,7%, respectivamente, fixando-se, pela mesma ordem, nos 36,1 e 25,0 milhões de euros. No País, no mês em referência, os proveitos totais e de aposento observaram variações homólogas positivas, de 99,0% e 102,3%, pela mesma ordem", refere nota da DRE.

A hotelaria concentrou 75,5% (521,9 mil) do total das dormidas de Janeiro de 2023, crescendo 71,8% em termos homólogos, enquanto o alojamento local (22,3% do total) aumentou 88,8% e o turismo no espaço rural (2,1% do total), 60,0%.

O mercado francês foi aquele que sobressaiu ao longo do primeiro mês do ano, registando o crescimento mais elevado, de 113,8%, seguido dos mercados alemão e britânico, com subidas de 72,5% e 67,8%. No mercado nacional, as dormidas também registaram um incremento face a janeiro de 2022 (+110,3%).

"Comparando o período de referência com Janeiro de 2019 (período pré-pandemia), a actividade no alojamento turístico apresentou um crescimento de 31,2% nas dormidas, com o mercado de residentes no estrangeiro a registar um acréscimo de 21,4%. Considerando os principais mercados deste segmento, verificaram-se variações positivas nos mercados francês (+10,4%), britânico (+10,2%) e alemão (+8,5%). O mercado nacional manteve a tendência de crescimento que se tem observado nos últimos meses (+137,4% face a janeiro de 2019)", refere a mesma nota.

Quanto ao valor da estada média, no total do alojamento turístico, nesse mês, registou uma diminuição relativamente ao mesmo mês do ano anterior (4,99 noites), fixando-se nas 4,73 noites. A taxa de ocupação-cama do alojamento turístico, no mês em referência, foi de 51,6%, 17,7 pontos percentuais (p.p.) acima do observado no mês homólogo (34,0%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 60,0% (38,7% em janeiro de 2022).

"No mês de janeiro de 2023, o RevPAR (proveitos de aposento por quarto disponível) rondou os 47,79 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +75,6% que no mesmo mês do ano precedente. Comparando com o valor de janeiro de 2019 (33,61 euros), verificou-se também um acréscimo, de 42,2%. Se se restringir a análise à hotelaria, aquele indicador evidenciou um acréscimo homólogo de 78,9%, tendo o seu valor se situado nos 51,16 euros (+41,7% que em janeiro de 2019). Por sua vez, o proveito por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 70,30€, em janeiro de 2022, para 79,70€, em janeiro de 2023 (+13,4% de variação homóloga)", indica.