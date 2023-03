RIR contra pagamento do estacionamento junto à praia dos Reis Magos e arredores

O partido RIR está contra o pagamento do estacionamento junto à praia dos Reis Magos e arredores.

"O partido RIR não concorda com a cobrança do estacionamento, que será feita em breve no Caniço de Baixo, junto à praia dos Reis Magos e junto aos hotéis", refere através de uma nota de imprensa.

Não podemos esquecer que ali trabalham centenas de trabalhadores e que esta medida vai honorar ainda mais a vida daqueles que ali trabalham, pois terão que pagar estacionamento, numa altura em que aumentam cada vez mais as dificuldades das famílias madeirenses". RIR

Após a garantia dada aos sindicatos, que os salários da hotelaria iriam aumentar 62 euros, os senhores da JPP tratam de limpar esse mesmo valor para os cofres da autarquia, através desta cobrança, mesmo depois de muitos dos trabalhadores já terem mostrado o seu desagrado pela medida". RIR

No seu entender, "há que ter em conta as dificuldades por que passam as famílias, com a agravante do aumento do custo de vida".

E acrescenta: "De juntos pelo povo, este partido tem pouco e o tem demonstrado neste último mandato, pois a maior preocupação destes senhores é assegurar o lugar de deputado nas eleições que aí vêm, mudando o tacho da câmara de irmão para irmão, como se de uma monarquia se tratasse".

Todos sabemos que para manter devaneios, como comprar carros de luxo para a autarquia, contratar escritórios de advogados no continente, entre outras despesas supérfluas, é preciso muito dinheiro, mas não tem que ser o povo a pagá-las". RIR

E conclui: "Por estas políticas que empobrecem cada vez mais os contribuintes, devem os santa-cruzenses mostra o cartão vermelho a esta gente, pois a mudança está nas mãos do povo e aí sim, junto o povo será mais forte".