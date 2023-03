Sérgio Marques está na Assembleia Legislativa da Madeira para prestar esclarecimentos, sobre as declarações que fez, em Janeiro e que deram origem à comissão de inquérito em curso.

O antigo deputado garante que as declarações não tinham qualquer estratégia subjacente, foram dita de forma algo acidental, “mas o que está dito, está dito”.

Quando percebeu que não tinha a confiança política de Albuquerque renunciou ao mandato. “Nunca me passou pela cabeça ficar na Assembleia da República, como deputado independente” ou do PSD, meso sem a confiança do presidente.

“Saí pelo meu pé da AR”, como sempre noutras funções políticas.

Sérgio Marques também quis deixar claro que não tem “qualquer problema pessoal” com Luís Miguel de Sousa ou com o senhor Avelino Farinha. “Tenho até ou tinha até uma relação amistosa com qualquer um deles”.

Sérgio Marques diz que Luís Miguel de Sousa, fez declarações que deixaram “estupefacto” Sérgio Marques. “Quero deixar claro que essas afirmações são absolutamente falsas.” O inquirido refere-se à afirmação de que havia pedido reembolso por viagens não efectuadas.

“Eu não retiro absolutamente nada dessas declarações que fiz ao Diário (de Notícias de Lisboa)”, até por, diz serem coerente com o que foi afirmando, nomeadamente durante a campanha interna de 2014.

“Continuo fiel à bandeira da renovação”.

