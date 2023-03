JPP afiança que garrafa de gás na Madeira é 70% mais cara do que nos Açores

O JPP alertou, hoje, através de uma conferência de imprensa, para a disparidade do preço da garrafa de gás na Madeira e nos Açores. “A verdade é esta: no início desta semana uma garrafa de gás butano de 13kg, custa na Madeira mais 70% que nos Açores”, disse Élvio Sousa.

O líder parlamentar do JPP afirma que esta diferença de 13 euros "não se explica pela inflação ou pelo aumento dos custos energéticos”. "“Ou seja, uma garrafa de gás butano, de 13 quilos custa, esta semana, na Madeira 31,40€, enquanto nos Açores 18,30€, uma diferença de mais de €13,10 que não se explica, apenas, pelo diferencial de menos 6 p.p. da taxa do IVA dado que nos Açores é de 16% e na Madeira 22%.Continuam, os monopólios, a mexer no bolso dos cidadãos?”, questionou.

Por esta razão, Élvio Sousa questionou o motivo de tal realidade. "“A que se deve tamanha disparidade de preços, estando os Açores mais distante do continente português, do que a Madeira? Deve-se aos elevados custos de transporte de mercadorias que têm sido branqueados por alguns media amordaçados? Deve-se à exploração e à logística deste produto petrolífero em regime de monopólio, uma situação de mercado sem concorrência que está a ser ocultado nas costas dos madeirenses?”

“Urge, pois, descobrir, sem medo, por que razão Miguel Albuquerque e os seus panfletos diários de propaganda, estão a esconder os verdadeiros donos do gás na Madeira e Porto Santo”, salientou o deputado.

Élvio Sousa garantiu que o partido vai "iniciar uma campanha de esclarecimento da população, sobre as verdadeiras razões de se estar a encobrir o segredo do preço do gás na Madeira e no Porto Santo. E pedimos aos cidadãos que quando encontrem o presidente do Governo, Miguel Albuquerque que o confrontem e questionem porque está a esconder as razões do gás, na Madeira, custar mais 13 euros, por garrafa, que nos Açores".