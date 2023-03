Sucesso empresarial não se deve a “bónus” ou ao “poder político”. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Presidente do Governo Regional entregou ontem as respostas às 151 questões do PS e PCP na Comissão de Inquérito. Albuquerque elogia o “trabalho árduo” dos grupos bem-sucedidos da Região, nega pressões dos privados e contextualiza as obras necessárias.

Marinha deixa escapar polémico navio russo. Embarcação científica é suspeita de estar a preparar exploração de minerais na Antárctida e já tinha sido seguida em Janeiro em águas nacionais. Polícia Judiciária Militar investiga caso de insubordinação no ‘NRP Mondego’ que, no sábado passado, não saiu do porto. Notícia em destaque nesta edição.

Crise nos Açores baralha contas de Marcelo. Presidente da República chega à Madeira na sexta-feira para visita de 24 horas, mas não deverá definir ainda data das Regionais. Também para ler no diário desta quarta-feira.

Marítimo integra lote de históricos em apuros. Além dos verde-rubros, clubes como Valência, Sevilha e Everton lutam para não descer.

Exposição no CCB evoca edifício inigualável da Escola do Porto Santo. Também para ler no DIÁRIO desta quarta-feira.