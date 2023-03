Câmara de Lobos organiza II Seminário ABC

Na próxima quinta e sexta-feira, 23 e 24 de Março, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos volta a organizar o II Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura.

A segunda edição terá como principal temática a biblioterapia e as múltiplas formas de trabalhar o livro e as histórias do universo infanto-juvenil, onde é proposto um encontro interartes, de diferentes expressões artísticas que simbioticamente e na forma de um livro se amplificam e veiculam uma mensagem desafiadora para o leitor infanto-juvenil, revelando-se como objecto de pensamento numa sociedade digital e entrópica.

Nesta edição, a autarquia pretende proporcionar um espaço de debate, partilha de experiências, assim como novas dinâmicas para as bibliotecas nas suas diferentes tipologias.

O seminário é orientado para os profissionais de biblioteca, professores e educadores que utilizam o livro como instrumento na sua actividade profisisional.

Os interessados no evento devem efectuar a respectiva inscrição através de um formulário on-line.