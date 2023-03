Capitania reforça aviso de agitação marítima forte prevista para hoje

Após receber do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima da Madeira, sobretudo na costa Norte, e do Porto Santo, a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte, reforçando o aviso amarelo que o IPMA tem vindo a emitir desde o início da semana.

A agitação no mar irá prolongar-se até às 6h00 de amanhã, 18 de Março, com ondas que na Costa Norte e no Porto santo podem chegar aos 4,5 metros de altura.

O vento será de Nor/Noroeste, bonançoso a moderado, por vezes fresco, rodando gradualmente para Nordeste, embora com a visibilidade prevista a ser boa, a ondulação na costa norte da Madeira e no Porto Santo será de Noroeste, inicialmente com 2,5 a 3,5 metros, aumentando temporariamente para 3,5 a 4,5 metros, enquanto na costa Sul as ondas de Oeste/Sudoeste atingiram alturas entre 1,5 e 2,5 metros.

Como habitualmente, a Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

Acrescente-se a recomendação aos potenciais banhistas a terem atenção a estas condições de mar, sobretudo se observar outros a avançarem para o mar tente avisar para o perigo, procurando evitar males maiores.