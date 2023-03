UE considera mandado início da responsabilização de Putin pela guerra

O alto-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros considerou hoje que o mandado de detenção contra o Presidente russo "é o início de um processo de responsabilização" por alegados crimes de guerra cometidos na Ucrânia.

"A decisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir um mandado de detenção para Vladimir Putin pelo crime de guerra da horrível deportação e transferência de crianças da Ucrânia para a Rússia é o início de um processo de responsabilização", escreveu Josep Borrell na rede social Twitter, pouco depois de ser conhecida a decisão do TPI.

O chefe da diplomacia europeia acrescentou que "não pode haver impunidade" para o Kremlin pelos crimes de guerra que estão a ser investigados em Haia com base em evidências recolhidas nos territórios anteriormente ocupados por militares russos: "Apreciamos e apoiamos o trabalho do TPI."

O Tribunal Penal Internacional emitiu hoje um mandado de captura contra o Presidente russo por crimes de guerra, nomeadamente o alegado envolvimento em sequestros de crianças na Ucrânia.

Em comunicado, o TPI acusa Putin de ser "alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população [crianças] e transferência ilegal de população [crianças] de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa".

O TPI também emitiu um mandado para a detenção de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comissária para os Direitos da Criança no Gabinete do Presidente da Federação Russa por acusações semelhantes.

Em reação a esta decisão, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, classificou como insignificante o anúncio a emissão do mandado de detenção: "A decisão do Tribunal Penal Internacional não faz sentido para o nosso país, mesmo do ponto de vista jurídico", escre.

"A Rússia não pertence ao Estatuto de Roma e não tem obrigações perante ele", lembrou a porta-voz.

Já a Presidência ucraniana saudou a decisão, assinalando que é o início de um processo de condenação de Putin.