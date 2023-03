Marcelo Rebelo de Sousa na inauguração da sede da SEDES Madeira

A SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social – vai inaugurar a sede das SEDES na Madeira. A cerimónia de inauguração, que terá lugar no dia 18 de março, pelas 14h30m, no Funchal, contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Estarão, também, presentes neste evento, Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional, José Manuel Rodrigues, Presidente da Assembleia Regional da Madeira, Pedro Calado, Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Alvaro Beleza, Presidente da SEDES e Catarina Castro, Presidente da SEDES Madeira, entre outras personalidades de reconhecimento nacional e regional (programa em anexo).

A cerimónia contará ainda com o Debate Madeirensidade, que tem como principal objetivo promover uma reflexão sobre a identidade da Região Autónoma, numa perspetiva política, económica, social e cultural, e ainda com uma a exposição dedicada ao mesmo tema que decorrerá no Salão Nobre da Assembleia Regional da Madeira.

Este evento estará acessível online através do Link: https://www.facebook.com/sedespt/?locale=pt_PT