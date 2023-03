Acção de formação 'O Desporto e os Desafios da Ética' acontece este sábado na Assembleia Legislativa da Madeira

O Núcleo de Árbitros de Futebol da Região Autónoma da Madeira (NAFRAM) juntou-se ao Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) e ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) para realizar uma acção de formação e sensibilização sobre a ética e valores no desporto.

O evento, que terá como tema 'O Desporto e os Desafios da Ética', acontecerá, amanhã, dia 11 de Março, às 10 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

A acção de formação tem como objectivo promover a reflexão e o debate sobre a importância da ética e dos valores no desporto.

José Carlos Lima, coordenador Nacional do PNED, e Duarte Gomes, ex-árbitro internacional e embaixador da Ética Desportiva, estarão presentes para compartilhar seus conhecimentos e experiências e enriquecer a discussão.

A participação na acção de formação está aberta a todos os interessados em discutir a ética e os valores no desporto, incluindo a comunicação social.