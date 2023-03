Homem detido por furtar carteira de um casal de turistas em Câmara de Lobos

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública deteve na passada terça-feira, 14 de Março, um homem de 31, natural de Câmara de Lobos, pelo crime de furto a um casal de turistas, no centro da zona histórica de Câmara de Lobos.

Segundo um comunicado enviado pela PSP, o indivíduo aproveitou-se de um momento de distração das vítimas, para furtar uma carteira que tinha no seu interior "numerário, telemóveis e outros bens pessoais".

A rápida comunicação da ocorrência à Polícia de Segurança Pública, bem como a eficácia das testemunhas na descrição das características do suspeito, foram factores fundamentais para a eficiência dos polícias da Esquadra de Câmara de Lobos, que momentos após o pedido de ajuda, interceptaram rapidamente o agora detido nas imediações do local, ainda na posse de bens que tinha furtado. Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública

O detido foi recolhido às celas de detenção da PSP e foi apresentado no Tribunal Judicial do Funchal no dia 15 de Março, onde foi-lhe aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.