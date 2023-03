Benfica 'só' tem de bater italianos para chegar à final de Istambul

O Benfica defronta o Inter Milão, 'carrasco' do FC Porto, nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol e, qualificando-se, encontrará AC Milan ou Nápoles nas meias-finais, ditou o sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça.

Para chegar à final, marcada para 10 de junho, em Istambul, na Turquia, a formação comandada pelo alemão Roger Schmidt 'só' precisa, assim, de derrotar equipas da Serie A, a começar pelos 'nerazzurri'.

O sorteio ditou inicialmente que o Benfica jogaria em San Siro na primeira mão, mas, como o AC Milan, que partilha o estádio com o Inter, também calhou em casa no primeiro jogo, a ordem dos jogos foi alterada (foi dada primazia aos campeões italianos), pelo que os 'quartos' começam na Luz, em 11 ou 12 de abril.

A decisão será em 18 ou 19 de abril, em Itália, onde o FC Porto perdeu por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final, já não conseguindo inverter a eliminatória no Dragão, ao ficar-se por um empate a zero, com duas bolas aos 'ferros' nos descontos.

O Benfica tem um histórico muito negativo, desde logo pela derrota na final da Taça dos Campeões Europeus de 1964/65, disputada precisamente em San Siro, a casa do Inter, que venceu por 1-0, com um tento de Jair da Costa (42 minutos).

Muitos anos depois, em 2003/04, os 'encarnados' voltaram a 'cair' diante do Inter, nos oitavos de final da Taça UEFA, face a um empate a zero na Luz, seguido de uma derrota em San Siro por 4-3, onde Nuno Gomes 'bisou'.

No caso de ultrapassar pela primeira vez os 'quartos', o que não conseguiu nas primeiras cinco ocasiões -- 1994/95 (AC Milan), 2005/06 (FC Barcelona), 2011/12 (Chelsea), 2015/16 (Bayern Munique) e 2021/22 (Liverpool) -, o Benfica defrontará nas 'meias' outra equipa italiana, o AC Milan ou o Nápoles.

Face ao outro conjunto de Milão, o Benfica também tem um registo marcado por derrotas, a primeira igualmente numa final da Taça dos Campeões Europeus, em 1962/63.

Depois de vencer o FC Barcelona (1960/61) e o Real Madrid (1961/62), a formação de Béla Guttmann tentava o 'tri' em Wembley, mas o AC Milan impôs-se por 2-1, graças a um 'bis' de Altafini, na segunda parte, após um tento do 'rei' Eusébio, na primeira.

O Benfica voltou a encontrar os milaneses numa final em 1989/90, em Viena, e, perante um conjunto fortíssimo, acabou novamente derrotado, desta vez por culpa de um tento do neerlandês Frank Rijkaard.

A duas mãos, cinco anos depois, as 'águias' voltaram a não ser felizes face ao AC Milan, ao 'tombarem' nos quartos de final da Liga dos Campeões de 1994/95, com um desaire por 2-0 em San Siro, que não foi possível 'emendar' na Luz (0-0).

Os dois conjuntos voltaram a encontrar-se na fase de grupos da Liga dos Campeões, em 2007/08, e o conjunto de Milão voltou a fazer melhor, ao vencer em casa os 'encarnados' por 2-1 e, depois, empatar a um golo na Luz.

Se em vez do AC Milan, for o Nápoles a parecer no caminho do Benfica, então o Benfica tem boas recordações da única eliminatória entre ambos.

Em 2008/09, na primeira ronda da Taça UEFA de 2008/09, o Benfica perdeu no San Paolo por 3-2, mas, depois, 'retificou' na Luz, onde venceu por 2-0, com golos do malogrado José Antonio Reyes e de Nuno Gomes.

Mais recentemente, em 2016/17, a história foi diferente, com os napolitanos a imporem-se por 4-2, em casa, e por 2-1, na Luz, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Caso atinge as meias-finais, o Benfica vai jogar a primeira mão em Itália, em 09 ou 10 de maio, e a segunda no Estádio da Luz, em Lisboa, em 16 ou 17 de maio.

A final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões está marcada para 10 de junho, na Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.