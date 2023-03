Teófilo Cunha reconhece "dificuldades" em controlar zona marítima

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, reconheceu esta sexta-feira, 17 de Março, a existência de "dificuldades" em controlar a zona marítima da Madeira.

O governante falava da importância da preservação do mar, "um pilar fundamental para a sustentabilidade do planeta nas mais diversas vertentes", lembrando que Portugal tem quase "600 anos de história marítima", pelo que defender este recurso é uma "obrigação" da população.

Teófilo Cunha reconheceu "dificuldades" no controlo do mar, apontando que Portugal tem uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, com 1,7 milhões de quilómetros quadrados, e alertou que é necessário garantir os meios necessários para a fiscalização dessa área, fazendo referência ao incumprimento da missão do navio responsável pelo patrulhamento marítimo do arquipélago da Madeira, 'NRP Mondego'.

Queremos ter a área e por vezes temos dificuldades. Temos que ter em atenção que se a gente quer ter mais área temos que ter meios para lá chegar, para não acontecer os problemas que recentemente aconteceram... mas isso são outros assuntos que não são para aqui chamados. Teófilo Cunha, secretário regional do Mar e Pescas

O secretário regional discursava esta manhã durante a assinatura de um protocolo de colaboração entre a Direcção Regional do Mar e o Grupo Sousa.