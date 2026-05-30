IPTL Beach Handball Cup promove 72 jogos no Porto Novo

O Porto Novo está a acolher a primeira edição do IPTL Beach Handball Cup, uma competição em que se vão disputar 72 jogos, "transformando o recinto numa verdadeira montra do andebol regional e num espaço privilegiado para a promoção da prática desportiva e da formação de jovens atletas".

A iniciativa é da Associação de Andebol da Madeira, em parceria com o Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira (IPTL). Este torneio reúne atletas de vários escalões da modalidade e, para além da vertente competitiva, destaca-se pelo envolvimento activo dos alunos dos cursos profissionais do IPTL, que assumem responsabilidades na organização e operacionalização do torneio.

As finais da competição estão agendadas para o último dia do certame, momento que se prevê de grande emoção e participação, encerrando a edição de um evento que contribua para valorizar o crescimento e a projeção do andebol de praia na Madeira.