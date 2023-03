PS faz protesto contra abate de árvore rara na Ribeira Brava

O vereador do PS na Câmara Municipal da Ribeira Brava vai apresentar, na reunião camarária de hoje, um voto de protesto pelo facto de a autarquia ter abatido uma árvore rara – da espécie ‘Kigelia Africana’ – que estava situada na rua de São Bento, no jardim da Guarda Florestal.

Os socialistas criticam o "atentado perpetrado pela Câmara Municipal", sublinhando que este era um espécime ímpar, pela sua grandiosidade, já que era um dos maiores da espécie e o mais florífero exemplar na Região.

Através de comunicado, Sérgio Silva lamenta que a autarquia tenha agido à revelia da lei, ignorando o regime jurídico de gestão do arvoredo urbano e desrespeitando o princípio da precaução, que “determina a adoção de medidas preventivas contra ações que ponham em risco a proteção do arvoredo urbano e biodiversidade associada”.

O vereador do PS dá conta que a edilidade abateu este exemplar – cuja espécie também é conhecida por “árvore das salsichas” – que se encontrava num espaço propriedade do Governo Regional, criticando o facto de as entidades governativas, que deveriam dar o exemplo à comunidade, não promoverem a defesa do património arbóreo.

Garante que a árvore em questão não apresentava qualquer risco de queda e que não se sobrepunha à via pública, pelo que pede explicações à Secretaria do Ambiente sobre o abate deste exemplar raro. “Só em situação de emergência se justifica o abate do património arbóreo, caso que não se aplicava a este espécime na Ribeira Brava”, vinca o vereador, questionando o facto de estar a ser destruída aquela zona ajardinada, sem que haja qualquer indicação de alvará de construção de alguma obra.

Face a esta situação, o autarca socialista apresenta hoje o voto de protesto na reunião de câmara, sendo que, posteriormente, em sede de Assembleia Municipal, o partido apresentará uma proposta para a elaboração de um inventário do património arbóreo municipal.