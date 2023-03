PS põe a descoberto esbanjamentos do Governo Regional

'Obras Inventadas: Falhanços do Governo, prejuízos para os Madeirenses' é o tema das Jornadas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista leva hoje a efeito e que visam, precisamente, mostrar à população da Região o desperdício de dinheiros públicos por parte dos sucessivos governos regionais. Um procedimento que, aliás, está a ser repetido pelo executivo de Miguel Albuquerque, ao perspectivar uma série de obras megalómanas e de utilidade duvidosa, apenas para dar continuidade à política do betão.

Numa altura em que decorre na Assembleia Legislativa a comissão de inquérito requerida pelo PS, na sequência das denúncias do ex-deputado Sérgio Marques, que falou em obras inventadas e em favorecimentos do Governo Regional a grupos económicos – a qual o PSD e o CDS tentam bloquear para impedir o apuramento dos factos – Sérgio Gonçalves faz questão de apontar exemplos concretos que põem a descoberto o esbanjamento dos recursos de todos os madeirenses.

Ao longo deste sábado, numa iniciativa de proximidade, vamos estar em contacto com as pessoas de diferentes localidades e iremos visitar uma série de infraestruturas que comprovam os ‘investimentos loucos’ feitos pela governação do PSD e que são, em grande parte, responsáveis pela pesada dívida que todos nós continuamos a pagar”. Sérgio Gonçalves f

Sérgio Gonçalves dá conta de diversas obras sem qualquer utilidade e cuja construção representou um dispêndio de várias centenas de milhões de euros que saíram dos bolsos dos madeirenses, bem como de outras cujo valor final resultou numa enorme derrapagem relativamente ao inicialmente previsto.

“Quando todos os madeirenses continuam com o futuro hipotecado à custa da irresponsabilidade governativa do PSD, Miguel Albuquerque quer continuar a mesma receita despesista, atirando vários milhões de euros ao mar para prolongar a Pontinha ou descaraterizando uma zona protegida para construir um teleférico. Isto quando, como sabemos, a Madeira é a região do país com o maior risco de pobreza e exclusão social”, critica o líder socialista, sublinhando que é importante esclarecer as pessoas a este respeito.

O ponto de partida para estas jornadas teve lugar há pouco, com uma concentração em Câmara de Lobos, onde Sérgio Gonçalves aproveitou para contactar com a população no centro da cidade e no mercado municipal. Segue-se, ao longo do dia, um ‘roteiro’ por alguns dos exemplos mais flagrantes dos falhanços do Governo Regional e que resultaram em claros prejuízos para os contribuintes.