Conservatório participa com três espectáculos em projecto do Teatro Nacional D. Maria II

'O Ensaio' de André Tecedeiro, será o primeiro espectáculo do Conservatório - Escola das Artes a estrear no âmbito do projecto ‘Panos - Palcos novos palavras novas’ (PANOS), desenvolvido pelo Teatro Nacional D. Maria II, para jovens entre os 12 e os 18 anos. As apresentações acontecem nos dias 16 e 17 de março, pelas 21h00, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, com encenação e direção de atores da responsabilidade do professor Pedro Araújo Santos.

De acordo com nota do Conservatório, seguem-se ‘Duas pessoas & uma ilha sozinha’, de Ondjaki, a 23 e 24 de março, e ‘Irene’, de Djaimilia Pereira de Almeida, a 30 e 31 de março, ambos orientados pelos professores João Paiva e Diogo Correia Pinto, respectivamente.

O PANOS, conforme descrito no regulamento do evento, "não é uma competição ou uma avaliação de capacidade, mas sim um projecto que promove e valoriza o teatro juvenil em Portugal e as novas dramaturgias e que se desenrola ao longo de um ano letivo em vários momentos".

‘O Ensaio’, de André Tecedeiro será o primeiro espetáculo apresentado neste âmbito, pelos alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação. Nas palavras do orientador do grupo, Pedro Araújo Santos, “o processo de aprendizagem focou-se na relação dos alunos com um novo texto, contemporâneo e actual (...) nunca antes levado a palco, obrigando-os a fazerem decisões artísticas e cénicas não só sobre o espetáculo como também sobre o seu trabalho individual e coletivo. Desafiou-os ainda a desmistificarem o conceito de “personagens”, focando-se apenas no texto, na ação e no seu próprio instinto para a interpretação. O texto aborda temáticas actuais, com incidência nas políticas de género e sexualidade, mas evitando ser moralista e proporcionando uma reflexão de todos os pontos de vista sobre este assuntos.

A entrada é gratuita, mediante o levantamento do bilhete uma hora antes do espetáculo.

A estreia de hoje contará com a presença de um elemento do comité de seleção do projeto Panos, que virá analisar a possibilidade deste grupo do Conservatório ser um dos poucos selecionados a integrar o festival de encerramento do projeto, com produção do Teatro Nacional D. Maria II.