Albuquerque considera "fora de tempo" a indicar um nome para próximo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira

Miguel Albuquerque diz ser "fora de tempo" a indicação de qualquer nome para futuro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, caso a coligação PSD/CDS vença as eleições Legislativas Regionais, que deverão realizar-se em Setembro ou Outubro.

Foi à margem da visita à Escola Básica do 1. Ciclo/PE/C do Lombo do Guiné que o presidente do Governo Regional descartou avançar, para já, qualquer nome para o cargo.

"Isso é uma questão que está fora de tempo. Mas acho que todos são susceptíveis de emitir a sua opinião", disse, referindo-se à sugestão de João Cunha e Silva para o cargo, proposta feita por Miguel de Sousa.

Pese embora a "amizade" e "consideração" que Miguel Albuquerque diz ter pelo antigo vice-presidente dos executivos de Jardim, reforça que "estamos numa fase ainda de discussão e de recolha de ideias para elaborarmos o programa de Governo".