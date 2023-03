Rússia com poucos ganhos territoriais durante o mês de Fevereiro

A Rússia só conseguiu alargar o seu controlo territorial na Ucrânia em 0,39 por cento no mês de fevereiro, em que ocorreram os "combates mais brutais" da guerra, noticiou hoje uma publicação norte-americana.

Os dados foram compilados pela publicação digital Insider, a partir de mapas da Ucrânia elaborados pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), uma organização com sede nos Estados Unidos que acompanha diariamente o curso do conflito na Ucrânia.

Segundo o ISW, o exército russo só conseguiu fazer avançar o seu controlo do território ucraniano pelo equivalente a 233,94 quilómetros quadrados entre 31 de janeiro e 28 de fevereiro.

Neste período, ocorreram os "combates mais brutais, que custaram [à Rússia] milhares de soldados e equipamento vital", disse o ISW, citado pela agência espanhola EFE.

Diversas fontes têm também referido que a Ucrânia regista igualmente perdas significativas na batalha pela cidade de Bakhmut.

Uma outra organização de acompanhamento de conflitos, a War Mapper, observou que a Rússia conseguiu aumentar o seu controlo em 0,01 por cento em fevereiro, o que se traduz em cerca de 85 quilómetros quadrados, de acordo com a Insider.

A diferença entre os "dois números é muito pequena" e pode dever-se a um erro mínimo de cartografia mas, em última análise, representa com precisão o "estado limitado dos ganhos territoriais da Rússia", disse o ISW à Insider.

A Rússia também não conseguiu fazer progressos notáveis desde o início de março.

O seu exército tem lutado ao longo da linha da frente leste, avançando lentamente sobre Bakhmut, na região de Donetsk, no que é considerada uma das mais sangrentas e longas batalhas da guerra, mas sem atingir os seus objetivos e com perdas enormes, acrescentou a Insider.

Bakhmut, que tinha uma população de mais de 70.000 habitantes antes da guerra, era um importante centro de mineração de sal e gesso no coração industrial da Ucrânia, o Donbass.

A cidade era também conhecida pela sua produção de vinho espumante em cavernas subterrâneas históricas.

As tropas russas tentaram conquistar Bakhmut pela primeira vez no início de agosto, mas foram repelidas pelas forças ucranianas.

Em janeiro, os russos capturaram Soledar, a poucos quilómetros a norte de Bakhmut, e avançaram para os subúrbios da cidade.

A ofensiva russa em Bakhmut tem sido liderada por mercenários do Grupo Wagner, do empresário Yevgeny Prigojin, próximo do Presidente Vladimir Putin.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra total que mergulhou a Europa naquela que é considerada a pior crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Desconhece-se o número de baixas civis e militares, mas diversas fontes, incluindo a ONU, admitem que é elevado.