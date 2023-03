Rússia em exercícios militares conjuntos com China e Irão

O exército russo iniciou hoje exercícios militares navais no Mar Arábico em conjunto com a China e o Irão, com o objetivo de formar um esquadrão de manobras conjuntas, disse o Ministério da Defesa russo.

"Um exercício naval trilateral que envolve a Marinha russa, a Marinha chinesa e as Forças Navais iranianas" começou hoje perto do porto iraniano de Chabahar, anunciou o Ministério da Defesa russo na rede social Telegram.

Segundo a mesma declaração, o exercício conta com a participação de um destacamento da Frota do Norte russa, da fragata Almirante Gorchkov e de um navio petroleiro.

Na simulação estão ainda presentes um contratorpedeiro chinês, e duas fragatas e uma corveta iranianas.

O Ministério adiantou que o objetivo é formar um "esquadrão de manobras conjuntas" e treinar os militares dos três países para situações de libertação de um navio capturado e para a assistência a navios em perigo, através da utilização de artilharia.

Durante o último ano, desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, Moscovo já realizou vários exercícios militares com países parceiros.

Além das manobras com a Bielorrússia, a Rússia participou em exercícios navais com a China e com a África do Sul durante o mês de fevereiro.

A China e a Rússia já tinham realizado outros exercícios militares conjuntos, navais e aéreos, nos últimos meses de 2022.

Diversos países aliados dos Estados Unidos, e atualmente empenhados no apoio à Ucrânia, acusaram o Irão de fornecer armas e munições à Rússia para serem utilizadas na ofensiva, nomeadamente 'drones' (aeronaves não tripuladas) explosivos.