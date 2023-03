Festa da Anona é para continuar entre Fevereiro e Março

Sem caso excepcional decorrente de eventuais condições climáticas que façam antecipar a produção de anona no Faial é que a Festa da Anona não se realizará no mês de Fevereiro ou de Março, como tem sido norma nos últimos 30 anos.

Garantia dada pelo presidente da Casa do Povo do Faial, entidade organizadora do evento. Raúl Duarte admite que o evento possa, eventualmente ocorrer em Janeiro, apenas é só se na altura do vingamento é Desenvolvimento do fruto - segundo semestre do ano - ocorrer condições de tempo excepcionais que façam antecipar o pico da produção na costa Norte da Madeira e em particular na freguesia capital da anona, o Faial.

O responsável não só nega que haja decisão de realizar a próxima edição no mês de Janeiro, como reforça que o mais normal é o evento continuar a ser promovido entre os meses de Fevereiro e Março.