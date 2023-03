Audição de Sérgio Monteiro agendada para 24 de Março

O ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro vai ser ouvido no parlamento sobre o processo da privatização da TAP no dia 24 de março, disse hoje à Lusa o presidente da comissão de Economia, Afonso Oliveira.

Sérgio Monteiro, que foi secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, é ouvido na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação "na sexta-feira da próxima semana", da parte da tarde, adiantou a mesma fonte.

Quanto à data da audição do antigo ministro da Economia António Pires de Lima, ficou ainda de ser confirmada, numa altura em que se aguarda a divulgação das audições agendadas para a comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP.

No XIX Governo, António Pires de Lima foi ministro da Economia entre 2013 e 2015, enquanto Sérgio Monteiro foi secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações entre junho de 2011 e outubro de 2015, lidando com dossiês como as privatizações da TAP, da ANA e dos CTT.

Entretanto, fora destas audições da comissão de Economia sobre a TAP, está agendada a presença do ministro das Infraestruturas, João Galamba, para a próxima quarta-feira de manhã, 22 de março, numa audição regimental.

Também a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, já tem agendada a audição regimental, neste caso para 29 de março.