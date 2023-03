Instituto para a Qualificação promove 3º Encontro de Psicólogos

O Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ) promove, amanhã, das 9h00 às 12h30, o 3º Encontro de Psicólogos, no Auditório do Centro de Formação Profissional da Madeira.

"Esta iniciativa contará com a participação de cerca de 40 técnicos dos Serviços de Psicologia e Orientação das escolas da RAM e com as presenças do direcor Regional de Educação, Marco Gomes, e da presidente do IQ, IP-RAM, Sara Estudante Relvas", refere uma nota de imprensa enviada às redacções.

Pretende-se com este evento promover a reflexão sobre as escolhas vocacionais que os jovens da Região têm à sua disposição, bem como divulgar a Oferta Formativa do IQ, IP-RAM para 2023/2024, que é dirigida a um vasto público a partir dos 15 anos de idade e que pode ser consultada na página do IQ, em www.madeira.gov.pt/iq". Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ)

Esta oferta, para além dos Cursos Profissionais, Cursos de Aprendizagem e Cursos de Educação e Formação de Adultos, entre outros, apresenta novidades, tais como cursos pós-secundários de nível 5, inseridos na tipologia 'Aprendizagem +', e as acções associadas ao desenvolvimento das Competências Digitais, enquadradas nomeadamente no 'Programa Certificado de Competências Digitais', destinadas a adultos e 'Programa Jovem+ digital', para jovens desempregados dos 18 aos 35 anos. O Curso de Educação e Formação, Técnico/a de Apoio à Gestão do tipo 6, de dupla certificação, é também um curso novo para o próximo ano letivo.

As inscrições podem ser realizadas a partir do site do IQ ou do Portal SIMplifica, possibilidade que constitui também novidade este ano.

Para apoiar nesta reflexão o IQ contará com a presença do presidente da Delegação Regional da Madeira - Ordem dos Psicólogos, Renato Carvalho, que dinamizará o painel sobre 'O Ensino Profissional como escolha vocacional' e, para promover o painel 'A Formação como ponto de partida', contará ainda com o contributo de Soraia Nunes, Sérgio Jesus e Vítor Martins, três ex-formandos deste Instituto que atualmente percorrem caminhos de sucesso diferenciados". Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ)

No papel de empresário com larga experiência no acolhimento de jovens 'em estágio' do ensino profissional o IQ, haverá intervenção do director de Recursos Humanos da empresa AFAVIAS, Ilídio Sardinha.

Uma das escolhas vocacionais mais significativas para muitos jovens ocorre no período de transição para o ensino secundário, que é o momento em que são confrontados com a necessidade de terem que optar pelo percurso mais ajustado à suas supostas preferências, sem, contudo, terem conhecimento da vasta oferta educativa e formativa que a Região oferece". Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ)

Embora o ensino profissional constitua, sem dúvida, uma via de ensino credível e legítima, este aparece muitas vezes associado a conotações enviesadas, ligadas a percursos alternativos para os alunos com fraco sucesso escolar que depois na prática cada vez menos se enquadram nesta via, uma vez que a componente tecnológica associada a estes percursos tende a tornar-se cada vez mais robusta e a necessitar de grande concentração e de pensamento crítico e criativo por parte dos jovens". Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ)

O IQ estará de 'Portas Abertas' a 20 e 21 de Abril, para quem estiver interessado em ver de perto as suas instalações, as salas tecnológicas e até interagir com os formandos e formadores tanto do Centro de Formação Profissional a Madeira (CFPM) como da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, acerca do processo formativo. Para tal, devem inscrever-se junto do CFPM, através do 291 104 478 ou 291 701 090 ou [email protected].