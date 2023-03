CDS-PP Machico considera essencial recuperar o parque de Skates do Jardim da Graça

No passado fim-de-semana, dirigentes concelhios do CDS-PP Machico foram para o terreno, acompanhados pelo secretário-geral do partido, Amílcar Figueira, e estiveram em contacto directo com as populações das freguesias de Machico e do Caniçal com o objectivo de divulgar o trabalho do CDS no executivo regional, em particular nas duas secretarias regionais tuteladas por Rui Barreto e Teófilo Cunha e também para receberem contributos, tendo em vista a melhoria e o futuro deste concelho.

Durante a iniciativa, o presidente da concelhia do CDS-PP Machico e deputado municipal eleito pelo CDS na Câmara Municipal, Marco Pires, considerou da mais elevada importância a recuperação e melhoramento do parque de skates situado no Jardim da Graça.

Marco Pires, na visita ao local, constatou que os equipamentos que lá se encontram são um perigo para a prática daquele desporto radical, devido ao estado de degradação dos mesmos. Segundo o dirigente centrista, “a existência de paletes colocadas pelos próprios jovens, de maneira a que seja possível praticar aquele desporto, reflecte o gosto que os mesmos têm pela prática desportiva”. E, neste sentido, o deputado municipal do CDS revela preocupação e desagrado pela falta de sensibilidade e visão do executivo camarário para as necessidades dos jovens e pela falta de condições dadas aos mesmos.

Na ocasião, Marco Pires reforçou que a manutenção daquele espaço é uma prioridade. “Para além de servir todo o concelho de Machico e estar localizado entre a escola Básica do Primeiro Ciclo Eng. Santos Costa e a Escola Básica e Secundária de Machico, perto de um grande número de jovens, permite mantê-los ocupados nos tempos livres, longe dos vícios que proliferam pela nossa sociedade.”