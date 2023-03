Alunos do Externato Adventista do Funchal visitam Jardim Botânico

Enquadrado no Plano Anual de Atividades do Externato Adventista do Funchal para o ano letivo de 2022/2023 e alicerçado no Projeto Eco-Escolas, as turmas do 1º e 2º ano do referido estabelecimento de educação, visitaram o Jardim Botânico da Madeira - Eng.º Rui Vieira numa atividade promovida pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

A visita pelo espaço foi conduzida pelo Vigilante da Natureza, Paulo Jorge.

"Além das condições atmosféricas favoráveis, as crianças puderam lanchar num espaço de anfiteatro ao ar livre, bem como visitar o Museu Natural e várias espécies de plantas e frutos existentes no local. Puderam ainda passear pelo labirinto da zona de topiaria, arte que tem por objetivo dar formas esculturais às plantas", dá conta o estabelecimento de ensino.

Para Vânia Rodrigues, uma das docentes presentes na visita de estudo e membro do Conselho Eco-Escolas, “esta atividade vai ao encontro do Plano de Ação que foi desenhado pelo nosso Conselho Eco-Escolas tendo em conta a nossa própria agenda, mas também a disponibilidade do próprio IFCN. Como escola, o nosso objetivo com este tipo de saídas, é também implementar e desenvolver atividades, que levem a uma melhoria do nosso desempenho ambiental e contribuam para uma positiva mudança de comportamentos por parte de todos os envolvidos. É fundamental criar hábitos de participação e de cidadania, não só na escola mas também na comunidade.”