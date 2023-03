Maria da Graça Correia é a nova administradora única da SociohabitaFunchal

"Maria da Graça Fernandes Correia é a nova administradora única da SociohabitaFunchal", anunciou hoje a Câmara Municipal do Funchal (CMF), em nota remetida à imprensa. A, até então, directora do Departamento de Gestão Social da empresa municipal sucede, assim, a antiga secretário regional da da Inclusão e Cidadania, no cargo que ocupava desde as eleições autárquicas de 2021.

Augusta Aguiar deixa a empresa municipal SociohabitaFunchal A Câmara Municipal do Funchal emitiu um comunicado em que refere a saída de Augusta Aguiar da empresa municipal Sociohabitafunchal.

"Assumindo as áreas sociais como relevantes e prioritárias para a cidade do Funchal, o presidente da Câmara Municipal, Pedro Calado, convidou a Dr.ª Maria da Graça Fernandes Correia, directora do Departamento de Gestão Social da SociohabitaFunchal, para desempenhar as funções de Administradora única, desafio que foi prontamente aceite pela mesma", começa por referir o comunicado.

"A escolha da Drª Maria da Graça é uma aposta na 'prata da casa' - que representa uma clara valorização dos recursos humanos da empresa municipal - a quem Pedro Calado agradece a vontade e pronta disponibilidade em assumir estas exigentes funções, principalmente no momento em que se colocam grandes desafios para aplicar com rigor e celeridade as verbas do PRR na construção de novas habitações sociais, e na reabilitação dos complexos habitacionais existentes", justifica a mesma nota, acrescentando que na opinião do presidente do município a SociohabitaFunchal “exige uma liderança com sensibilidade, visão, empenho, profissionalismo e espírito de grupo”, capacidades que reconhece à nova administradora única.

Maria da Graça Fernandes Correia é licenciada em Serviço Social e desempenha funções actualmente como directora do Departamento de Gestão Social da SociohabitaFunchal. Iniciou funções na CMF em Dezembro de 1994, tendo participado na criação do Departamento de Habitação da CMF, em 1995.

Entre Janeiro de 1995 e Março de 2005, desempenhou funções de chefe de divisão do Departamento de Gestão Social, tendo sido depois vogal do Conselho de Administração da SociohabitaFunchal, até Maio de 2010, acumulando também as funções de directora do Departamento de Gestão Social.

Em Novembro de 2017 foi nomeada mandatária da vereadora do pelouro da Habitação, assumindo funções de administração da empresa Sociohabitafunchal até Janeiro de 2018.

Assume, agora, o lugar de administradora única da SociohabitaFunchal, acumulando, para já, as funções de directora do Departamento de Gestão Social da Empresa Municipal.