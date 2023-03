Junta do Imaculado Coração de Maria promove Feira da Mulher

A Junta do Imaculado Coração de Maria, em conjunto com vários parceiros, promove amanhã, dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, a Feira da Mulher, que terá lugar no Jardim de Santa Luzia, com abertura oficial às 12H e encerramento às 22h.

A Feira da Mulher é um evento aberto ao público, sem qualquer custo associado para quem visitar, podendo usufruir e participar nas diversas actividades, onde se inclui uma exposição subordinada ao tema ‘Mulheres que mudaram a história’, stands temáticos diversos, consultas gratuitas de nutrição, optometria, enfermagem e saúde em geral para as mulheres.

Esta iniciativa contará com uma oficina de culinária, um showcooking da Biqueira, música com a Tuna d'Elas e Sandra Rodriguez, aulas de ioga e de ginástica, atividades de dança sénior e danças de roda e tradicionais, entre outros motivos de interesse.