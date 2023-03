MPT critica o processo de concurso da concessão do Penedo do Sono

O MPT critica o processo de concurso do Penedo do Sono, pois afirma que "ninguém soube deste, pelo que reitera a necessidade de cumprimento das regras de contratação pública pelas empresas do Estado".

"Se este concurso tivesse sido bem publicitado talvez aparecesse uma melhor proposta, situação esta que beneficiaria o Governo Regional e consequentemente os cidadãos regionais", refere o partido, acrescentando que a concessão do Penedo do Sono "foi adjudicada a uma empresa da filha de Luís Miguel de Sousa. Quase de certeza, em termos documentais, foi a melhor proposta".

A continuar assim, a Madeira está no caminho de se tornar uma oligarquia em que uns têm acesso às oportunidades: a bolha laranja e os outros têm os impostos para pagar. Cabe ao povo madeirense impedir isto, e pode fazê-lo através do seu voto e através da sua participação política. MPT.

"A viciação só beneficia uns poucos enquanto a justiça beneficia a todos", lê-se no comunicado enviado pelo partido.

A concluir o MPT diz que a " melhor maneira de prever o futuro é criá-lo". "Crie um futuro melhor para si e para os seus filhos: esteja atento à política e participe".