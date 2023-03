Alunos da EB23 Caniço em 1.º lugar nas competições nacionais da 'Ciência em Rede'

Os alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço estiveram em destaque nas Competições Nacionais da Ciência (CNC) em Rede. Maria Lídia Caldeira e Clara Maria Abreu (5º2) que obtiveram o 1º lugar, num total de 472 equipas, na competição MAISMAT5; Tomás Nóbrega Rodrigues (6º3) e Salvador Goes (6º7) que obtiveram o 4º lugar, num total de 522 equipas, na competição MAISMAT6 e a equipa Nuno Silva e Martim Santos (7º11), que obtiveram o 1º lugar, num total de 524 equipa, na competição EQUAMAT7.

Este evento realizou-se on-line, com escolas de todo o país, reunindo por um conjunto de competições, em várias áreas do conhecimento, destinadas a estudantes do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário, que abarcam conteúdos curriculares.

Participaram ainda as duplas Maria Inês Camacho (8º5) e Ana Beatriz Silva (8º5) e Szymon André Vasconcelos (8º8) e Petra Batista (8º9), na competição EQUAMAT8 e Salvador Nunes (9º8) e João Rodrigo Rodrigues (9º8), na competição EQUAMAT9, que estão igualmente de parabéns pela empenho e envolvimento quer nos treinos quer no momento da competição.

"A escola ambiciona participar nas CNC presenciais, em Aveiro nos dias 26 e 27 de abril, premiando os bons resultados dos nossos alunos, mas para isso são necessários apoios para viagens, alojamento e alimentação, o que nem sempre é fácil", refere nota do estabelecimento de ensino.