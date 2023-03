Arouca vence Vitória de Guimarães

O Arouca venceu hoje no terreno do Vitória de Guimarães, por 2-0, num jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol em que soube segurar o ímpeto contrário na primeira parte e ser letal na segunda.

O Arouca colocou-se em vantagem por Rafael Mújica (50 minutos) e sentenciou o resultado por Antony (77), uma vitória que coloca os arouquenses na sexta posição à condição, a apenas três pontos dos vitorianos, e põe cobro a seis jornadas consecutivas do Vitória de Guimarães sem perder.

Num jogo com a melhor assistência no Estádio D. Afonso Henriques esta temporada (21.717 espetadores), a equipa da casa fez uma boa primeira parte e merecia ter ido para o intervalo a vencer, mas caiu muito no segundo tempo, não conseguindo reagir aos golpes de um Arouca muito personalizado.

Muito rematador, o Vitória dominou por completo o primeiro período, criou vários lances de perigo e algumas boas ocasiões para marcar, enquanto o Arouca tentou sair em contra-ataque, mas raramente o fez com critério no último passe.

Logo aos seis minutos, Dani Silva rematou com 'selo' de golo, mas Basso foi fundamental a anular o lance.

Dois minutos depois, o mesmo médio rematou, agora de fora da área, mas à figura de Arruabarrena, que voltou a ser obrigado a trabalho após remates de André Silva e Afonso Freitas, na recarga (13).

O primeiro remate do Arouca surgiu por Morlaye Sylla, mas Rafa mostrou segurança (19).

O Vitória carregava e só um grande corte de Basso impediu o que parecia ser um golo certo de Safira (29).

Na resposta imediata, no mesmo minuto, o Arouca dispôs da sua melhor oportunidade após um rápido contra-ataque, mas Antony rematou muito mal.

Aos 35 minutos, grande ocasião para o Vitória de Guimarães: remate de fora da área de Safira e na recarga Jota Silva atirou às malhas laterais.

O Arouca entrou bem melhor na segunda parte e, logo aos 50 minutos, marcou: cruzamento de Mateus Quaresma e desvio de cabeça de Rafael Mújica -- o jovem guarda-redes do Vitória de Guimarães podia ter feito melhor.

Os vimaranenses sentiram muito o golo sofrido e, descontente com o rumo do jogo, Moreno fez duas duplas substituições no espaço de seis minutos, lançando primeiro Johnston e Nélson da Luz e, depois, André André e Anderson, mas sem resultados práticos.

O Arouca 'matou' a partida aos 77 minutos com Antony, velocíssimo, após grande passe de Sylla, a contornar Rafa e a rematar para a baliza deserta.