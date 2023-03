Sporting vence em Portimão e aproxima-se dos lugares de 'Champions'

O Sporting venceu hoje em casa do Portimonense, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e aproximou-se provisoriamente dos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões.

Já depois de Pedro Gonçalves ter desperdiçado um penálti, aos 42 minutos, Paulinho deu, aos 77, o triunfo ao Sporting, quarto classificado, que, com a terceira vitória seguida, passou a somar 47 pontos, colocando-se provisoriamente a dois pontos do Sporting de Braga (terceiro) e a quatro do FC Porto (segundo), que têm menos um jogo.

O Portimonense, que não perdia em casa há três jogos, mantém-se com 26 pontos, na 12ª posição, 10 acima do 16.º posto, de acesso ao play-off de manutenção.